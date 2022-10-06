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06 Ekim 2022 Perşembe 23:54:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 23:54:00

Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Kaynak: DHA

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Beylikdüzü'nde site kenarına araç park edilmesi ile ilgili komşular arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taner F. evinin karşısında bulunan sitenin kenarına otomobilini kısa süreliğine park etti. Site sakini Cemal Y. aracını çekmesi için Taner F.'yi uyarınca aralarında tartışma çıktı. Taner F.'nin evinde misafirlikte olan akrabaları Yunus İ. ve babası Fahrettin İ. tartışmaya dahil oldu. Siteden gelenlerle birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılar Taner F., Yunus İ ve Fahrettin İ.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede müdahale edilen ve durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.

Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine girdiği yer alıyor.

Etiketler : Beylikdüzü güvenlik kamerası park kavgası
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