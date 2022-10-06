Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü
Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde site kenarına araç park edilmesi ile ilgili komşular arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılar Taner F., Yunus İ ve Fahrettin İ.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede müdahale edilen ve durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.
Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.
Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine girdiği yer alıyor.