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25 Nisan 2023 Salı 19:21:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 19:21:00

Beton parçaları düşen bina tahliye edilerek mühürlendi

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İstanbul Avcılar'da, bir kadının başına beton parçasının düştüğü bina, yapılan inceleme sonrası tahliye edilerek mühürlendi.

Avcılar'da Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 37 yıllık 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ın ölümüne neden olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde bilirkişi, polis ve Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ekiplerin raporu doğrultusunda bina tahliye kararı verildi.

İki bloktan oluşan ve içinde 26 daire bulunan bina, yapılan incelemenin ardından riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı. Binada oturan bazı vatandaşlar ise bu karara tepki gösterdi.

Binadan karot örneklerinin alınacağı ve testlerin ardından yıkımına kara verileceği öğrenildi. Öte yandan, riskli olduğu gerekçesiyle bina tahliye edildi.

Etiketler : avcılar İstanbul tahliye
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