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09 Mayıs 2023 Salı 00:33:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 00:33:00

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Karanfilköy mevkisinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Caner Ç. hakimiyetindeki otomobile, savrulan otomobil ise yoldan geçen servis minibüsüne çarptı.

Toplam 5 aracın karıştığı kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen ve otomobile çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sürücü Caner Ç. otomobilde sıkışırken, aynı araçta bulunan Emin C., Mustafa B., Abdulsamet A. ve Berkay K. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı otomobilden çıkarılan Caner Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre yoğunluk oluştu

Etiketler : TEM Kaza İtfaiye Beşiktaş zincirleme kaza
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