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13 Şubat 2024 Salı 12:23:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 12:23:00

Beşiktaş'ta denize düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde denize düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı.

Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi.

Denize düşenlerden biri çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer kişinin kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı.

Alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.

Etiketler : beşiktaş ortaköy sahil deniz
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