Beşiktaş açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
Kaynak: AA
İstanbul'da Beşiktaş açıklarında arızalanan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Beşiktaş Akıntıburnu önlerinde, içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, makine arızası yaptı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek, Arnavutköy'e emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.
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