Beli 38 beden gösteren 5 tüyo

Beli ince gösteren kıyafet hileleri merak ediliyor. Herkesin amacı fit görünmek. Gerçekler fazla kilolarla yüzleştirse de ufak hilelerle kilomuzu gölgeleyebiliriz. Beli ince gösteren 5 tüyo sizi mutlu edebilir.



Korseler, çizgiler, tek renk giyimler, elbiseler, tulumlar... Sonu gelmeyen yaz kıyafetleri ve fazla kilolar... Ne yapacağız? Elbette aynaya bakıp kendimizden soğumadan bazı püf noktalara sarılacağız. İşte beli ince gösteren 5 tüyo...

BELİ İNCE GÖSTEREN 5 KIYAFET HİLESİ

1. Yanlış korse seçimi fit göstermez. Bel korseleri beli ince göstermek için iyi bir tercih. Burada önemli olan vücudunuza göre doğru korseyi seçmek.

2. Çizgili kıyafetler seviyorsanız dikey çizgili modeller seçin.

3. Tek renk giyinin ya da renk bloklarından faydalanın. Göz yanılsamasıyla belinizi 3 beden ince gösterebilirsiniz.

4. Yüksek bel etek ve pantolon da kurtarıcıdır.

5. V yakalı üstüyerleri tercih edin. V yaka boyu daha uzun gösterir ve minik bir kemer belinizi daha ince gösterir.

DOĞRU KORSE NASIL SEÇİLİR?

Kadınlarda ve erkeklerde korse türü değiştiği gibi kıyafete göre de değişir. Etek korse, şort korse, külot korse, göbek toparlayıcı korse, body korse gibi birçok çeşit bulunuyor.

Korsede doğru beden seçmek önemli. Korselerin, mutlaka pamuklu ve nefes alan kumaşlardan üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde terleme nedeniyle ciltte tahriş, alerji ve mantar gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Yeterince sıkı olmayan, düşük kalitede malzemeden üretilmiş korseler vücudu olması gerektiği gibi toparlayamıyor. Bu nedenle istenilen sıkı ve fit görüntü meydana gelmiyor.