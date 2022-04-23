Bebekleriyle parka sığındılar

ADANA Seyhan Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Gündoğdu'nun (30) ev sahibi, bir yakınını taşınacağını belirterek evden çıkmasını istedi. Davulculuk yaparak geçimini sağlayan Gündoğdu, ev sahibini ikna edemeyince eşi Nazlı Öner ile 9 aylık bebeği Nefes'i de alarak evden çıktı.



Eşyalarını bir araca yükleyip, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'na bırakan çift, Öner'in ailesinin yanına gitti. Kadının ailesi de çifti kabul etmeyince Gündoğdu ile Öner, bebekleriyle birlikte geceyi parkta geçirdi. Çiftin ev yerleştirilmesi için kaymakamlık çalışma başlattı.