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Bebek beslenmesinde bunlara dikkat edin
23 Haziran 2024 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 12:30:00

Bebek beslenmesinde bunlara dikkat edin! Ebeveynler en çok bu hataları yapıyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Bebeklerin katı gıdaya geçiş yaptığı dönemde bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunuyor. Uzmanı, ebeveynlerin ek gıdaya geçişte en çok yaptığı hataları anlattı.

Bebeklerin anne sütünden katı gıdaya geçiş yaptığı bu dönemde bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, ebeveynlerin ek gıdaya geçişte en çok yaptığı hataları anlattı:

İlk 6 ay anne sütü: Bu aylarda anne sütü ile birlikte verilen ek besinler bebeğin emme gereksinimini azaltarak, anne sütünden yeterince yararlanmasını engeller.

Blender kullanılmamalı, besinler pütürlü bırakılmalı: Bebeği pütürlü gıdaya alıştırma zamanı ne kadar geç olursa yutma problemleri ile karşı karşıya kalan ve pütürlü gıda ağzına geldiği zaman kusan çocuklar meydana getirmiş oluruz.

BEBEK BİSKÜVİSİ VERMEYİN

Bebek bisküvileri hiçbir zaman bebek beslenmesinde tavsiye edilmemektedir. Çünkü bisküvi, yüksek miktarda şeker ve yağ barındıran bir gıdadır, ayrıca katkı maddeleri içerir.

PORSİYONLARI BÜYÜK TUTMAYIN

Bebeğin porsiyonu, erişkin bir insanın porsiyonunun neredeyse yarısından da azdır. Bu nedenle de annelerin bebeklerini gereğinden fazla miktarda gıda ile beslenmeye zorlamamaları gerekir.

Etiketler : bebek beslenme ek gıda ebeveyn
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