Batman'da kaza: 1 yaralı
Kaynak: AA
Batman'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Merkez Turgut Özal Bulvarında M. B. yönetimindeki otomobil, iki ayrı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü M.B yaralanırken, diğer araçlarda maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi.
Aracında sıkışan M. B., itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici tarafından kaldırıldı.