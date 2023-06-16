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16 Haziran 2023 Cuma 15:50:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 15:50:00

Başarıya kilitleyen mektup

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Çankırı Lisesi İngilizce öğretmeni Hasan Emin Çekil öncülüğünde okulun 9. sınıf öğrencilerine yönelik, "Geleceğe Mektup" etkinliği başlatıldı.

Öğrenciler, gelecekteki kendilerine yazdıkları mektuplarla hedeflerini gerçekleştirebilmek için motive oluyor.

Bu kapsamda öğrenciler lise hayatından beklentilerine, geleceğe dair umutlarına, arkadaşlıklarından eğitimlerine kadar birçok konuda mektup kaleme aldı. Bazı öğrenciler de videolu mesaj hazırlayarak bunları flash belleklere yükledi.

Hazırlanan mektuplar ve video mesajlar, okulda 9. sınıfta öğrenim gören 136 öğrencinin kendi isimlerinin yazıldığı pet şişelerin içinde bir sandığa konuldu. Üzerine, "Geleceğe Mektup" yazılan sandık, 9. sınıf öğrencilerin mezuniyet yılı olan 2026'da açılmak üzere okul bahçesindeki alana gömüldü. Mektup ve video mesajların, 2026'daki mezuniyet töreninde açılması planlanıyor.

Hasan Emin Çelik, 9. sınıf öğrencilerin henüz lise hayatının başında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin kendi gelecekleriyle ilgili plan kurmalarına yönelik güzel bir etkinlik olacağını düşünerek çalışmaya başladıklarını belirten Çelik, "Asıl amacımız, öğrenciler kendi gelecekleriyle ilgili planlar kursun, kararlar versin ve hedefler ortaya koysun. Öğrencilerimiz 3 sene sonrasını, geleceklerini düşünerek planlarını mektuplarında yazdılar. Bu, kurum kültürünü de geliştiriyor, öğrenciler okula aidiyet hissediyor. Etkinliğimizin amacı doğrultusunda inşallah öğrencilerimiz hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklar." dedi.

Etiketler : çankırı lisesi mektup öğrenci
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