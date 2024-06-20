Başarılı çocuk yetiştirmenin 10 adımı

İlk olarak iyi bir çocuk yetiştirmenin sadece çocuk yetiştirme anlamına geldiğini düşünmeyin. İlerinin anne ve babasını yetiştirdiğinizi unutmayın. Çocuklar ebeveynleri dinlemek konusunda pek iyi olmasa da iyi oldukları bir konu var... O da taklit etme konusunda oldukça gelişmiş olmalarıdır. Peki, çocuğunuza iyi ebeveyn olmanın 10 adımı nedir? İşte o adımlar...

1- Sağlıklı beslenme ve kahvaltı alışkanlığı kazandırmak sizinle alakalı bir durum.

2- Okulundaki veli toplantılarını ihmal etmeyin. Onun birey olduğunu unutarak hareket etmeyin. Mesela sınıfının kapısında beklemeyin. Herkes müdahale eder. Siz yardım edin.

3- Ona verdiğiniz sözleri tutun. Güven bağı her güzel yolun anahtarıdır.

4- Okulda almış olduğu düşük puanlar onun hayatta başarısız olduğu anlamına gelmez. Onun sorumluluklarını üstlenerek ödevlerini yapmayın.

5- Yemek yemeyen çocuğa zorla yemek yedirmeyin. Eğer ona yemek yemeyi sevdirmek istiyorsanız, market alışverişine birlikte çıkın.

6- Sanat ve spor dallarıyla tanıştırmayı unutmayın.

7- Arkadaşlık ilişkilerinde ona sınır çizmeyin. Sınır çizmektense onunla konuşu. Sınır çizme durumunda arkadaşlarını daha üstün görerek sizi ikinci plana atabilir.

8- Hata yapmaktan korkmamasını sağlayın. Hata yapmıyorsa sıkıntı olacağını unutmayın...

9- Başkalarının çocuklarını küçümsemeyin. Çocuğunuzun akranı, çocuğunuzun özel alanıdır. Bunu unutmayın!

10- Yasaklamayın, açıklayın!