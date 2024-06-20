VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başarılı çocuk yetiştirmenin 10 adımı
Aşçıların 1 numaralı temizlik tüyosu
Parfümün etki süresi 3 kat artıyor!
Depresyonu tetikliyor...
Türk TelekomWiFi deneyimi 81 ilde binlerce lokasyonda
Sırt sivilcelerine ilaçsız çözümler
20 Haziran 2024 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 18:00:00

Başarılı çocuk yetiştirmenin 10 adımı

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Mükemmel bir anne ya da baba olmak zorunda değiliz. Toksik pozitiflik, duygularımızı göz ardı ederek gerçeklikten uzaklaşmamıza ve negatif duyguları bastırmamıza sebep olabilen durumlar olabiliyor. Peki, iyi ebeveyn olmak için neler yapmak gerekiyor? Gelişigüzel ebeveynlere gelişigüzel, doğru adımlı maddeler… Detaylar haberimizde…

İlk olarak iyi bir çocuk yetiştirmenin sadece çocuk yetiştirme anlamına geldiğini düşünmeyin. İlerinin anne ve babasını yetiştirdiğinizi unutmayın. Çocuklar ebeveynleri dinlemek konusunda pek iyi olmasa da iyi oldukları bir konu var... O da taklit etme konusunda oldukça gelişmiş olmalarıdır. Peki, çocuğunuza iyi ebeveyn olmanın 10 adımı nedir? İşte o adımlar...

1- Sağlıklı beslenme ve kahvaltı alışkanlığı kazandırmak sizinle alakalı bir durum.

2- Okulundaki veli toplantılarını ihmal etmeyin. Onun birey olduğunu unutarak hareket etmeyin. Mesela sınıfının kapısında beklemeyin. Herkes müdahale eder. Siz yardım edin.

3- Ona verdiğiniz sözleri tutun. Güven bağı her güzel yolun anahtarıdır.

4- Okulda almış olduğu düşük puanlar onun hayatta başarısız olduğu anlamına gelmez. Onun sorumluluklarını üstlenerek ödevlerini yapmayın.

5- Yemek yemeyen çocuğa zorla yemek yedirmeyin. Eğer ona yemek yemeyi sevdirmek istiyorsanız, market alışverişine birlikte çıkın.

6- Sanat ve spor dallarıyla tanıştırmayı unutmayın.

7- Arkadaşlık ilişkilerinde ona sınır çizmeyin. Sınır çizmektense onunla konuşu. Sınır çizme durumunda arkadaşlarını daha üstün görerek sizi ikinci plana atabilir.

8- Hata yapmaktan korkmamasını sağlayın. Hata yapmıyorsa sıkıntı olacağını unutmayın...

9- Başkalarının çocuklarını küçümsemeyin. Çocuğunuzun akranı, çocuğunuzun özel alanıdır. Bunu unutmayın!

10- Yasaklamayın, açıklayın!

Etiketler : iyi ebeveynlik toksik pozitiflik doğru adımlar pozitif ebeveynlik çocuk yetiştirme gerçeklikten uzaklaşma
Milli takıma marş yazdılar

Milli takıma marş yazdılar
Reklamla dönüyor

Reklamla dönüyor
Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş
Viyana'da sanatsal tatil

Viyana'da sanatsal tatil
Çanta hırsızlarına şifreli önlem

Çanta hırsızlarına şifreli önlem
Baba-kız kavuştu

Baba-kız kavuştu
Gençlerin rol modelleri

Gençlerin rol modelleri
Yılın ilk ayında voleyi vurdu

Yılın ilk ayında voleyi vurdu
Performans gecesi

Performans gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX