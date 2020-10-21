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21 Ekim 2020 Çarşamba 23:34:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 23:34:00

Balıkesir'in Köylüköyü mahallesi karantinaya alındı

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Balıkesir Alteylül'de bulunan Köylüköy Mahallesi'nde çok sayıda koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Balıkesir'in Alteylül ilçesine bağlı kırsal Köylüköyü Mahallesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA'nın haberine göre Balıkesir'in Alteylül ilçesine bağlı kırsal Köylüköyü Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Altıeylül ilçesi kırsal Köylüköyü Mahallesi, Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin bulunması üzerine Altıeylül İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kırsal mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Karantina uygulamasıyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altıeylül İlçemize bağlı Köylüköyü Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.10.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."

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