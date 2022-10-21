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21 Ekim 2022 Cuma 00:48:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 00:48:00

Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki "Alınteri-18" isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.

Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.

Etiketler : Balıkesir feribot Marmara ilçesi
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