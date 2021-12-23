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23 Aralık 2021 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 20:00:00

Balıkçıların yeni gözdesi İsrail sazanı

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Samsun'da lagün ve baraj göllerinde popülasyonunun azaltılması ve balıkçılara kazanç sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında istilacı İsrail sazanı avcılığı başladı.

Samsun'da lagün ve baraj göllerinde popülasyonunun azaltılması ve balıkçılara kazanç sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında istilacı İsrail sazanı avcılığı başladı. Göllerde günde ortalama 200 kilogram İsrail sazanı avlayan balıkçılar, bunları yem fabrikalarına kilogramı 1,75 liradan satıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, istilacı İsrail sazanının yerli balık türlerinin yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak döllenmesini sağlayıp pullu sazanın şeklini değiştirdiğini, ekonomik değeri bulunan balıkların yavrularını yiyerek popülasyonlarının da azalmasına neden olduğunu söyledi.

Bunun önüne geçilmesi için İsrail sazanı ile mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Sağlam, DOKAP'ın desteğiyle proje hazırlayarak 25 balıkçıya ağ dağıttıklarını belirtti. Projenin 3 yıl süreceğine dikkati çeken Sağlam, "Amacımız, İsrail sazanının göllerde baskı altına aldığı ekonomik değeri yüksek balıkları kurtarmaktır. Aynı zamanda avlanan İsrail sazanını da ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Normalde halk arasında İsrail sazanının tüketimi yok ama balık yemi olarak yem fabrikalarına satılarak balıkçı kooperatifi üyelerine kazanç sağlanmasını arzuladık. Bu şekilde göllerimizde ekonomik değeri yüksek balıkların üremesini sağlayarak popülasyonunu artırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Taşkın da İsrail sazanı göllerde diğer balıkların yumurtalarıyla beslendiği için pullu sazan ve ak balıkta gözle görülür azalma olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında yılda 150 ton civarında İsrail sazanı avlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Etiketler : Balıkçıların yeni gözdesi israil sazanı DOKAP Mustafa Taşkın
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