Balıkçıların yeni av sezonu heyecanı

Ege'de, 1 Eylül'de bitecek olan av yasaklarının kalkmasını umutla bekleyen balıkçılar, balık avı sezonu öncesi teknelerin bakımlarını yapıyorlar.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı yeni Foça Balıkçı Barınağı'nda teknelerin yeni sezon için son rötuşları ve yeni av sezonuna 10 günden az bir süre kala balıkçı teknelerinin raspaları, boyaları ve bakımları yapılıyor.

Bir önceki avlarda yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yenileyen balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını belirttiler.