Balıkçılar uyardı: ‘Palamut bol, dondurucuya atın'

Denizlerde yaşanan palamut bolluğu tezgahları süslemeye devam ediyor. İstanbul'un ünlü balık pazarları Karaköy ve Yenikapı'da palamut bolluğu yaşanıyor. Bu bolluk esnaflara göre 2 ay daha sürmesi bekleniyor. Fiyatları 30 ile 70 TL arasında değişen palamutlara vatandaşlar büyük talep gösteriyor. Balıkçılar palamutun yaklaşık 8-9 ay dondurucularda saklanabildiğini belirterek, vatandaşların fiyatlar artmadan donduruculara atmalarını söylüyor.

