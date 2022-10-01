Balıkçılar uyardı: ‘Palamut bol, dondurucuya atın'
Denizlerde yaşanan palamut bolluğu tezgahları süslemeye devam ediyor. İstanbul'un ünlü balık pazarları Karaköy ve Yenikapı'da palamut bolluğu yaşanıyor.
Denizlerde yaşanan palamut bolluğu tezgahları süslemeye devam ediyor. İstanbul'un ünlü balık pazarları Karaköy ve Yenikapı'da palamut bolluğu yaşanıyor. Bu bolluk esnaflara göre 2 ay daha sürmesi bekleniyor. Fiyatları 30 ile 70 TL arasında değişen palamutlara vatandaşlar büyük talep gösteriyor. Balıkçılar palamutun yaklaşık 8-9 ay dondurucularda saklanabildiğini belirterek, vatandaşların fiyatlar artmadan donduruculara atmalarını söylüyor.