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10 Kasım 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 20:00:00

Bahçeden doğan şampiyonlar

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Şırnak Cizre'de okulun bahçesindeki atıl alan ringe dönüştürüldü. 75 metrekarelik alanda sabah akşam boks antrenmanı yapan Nurselen ve Pınar, Avrupa'dan madalyayla döndü.

İKİ YIL ÖNCE ORGANİZE ETTİLER

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Fen Lisesi öğrencisi Nurselen Yalgettekin (18) ve Pınar Benek (16), küçük yaşlarda boksa gönül verdi fakat antrenman için gidebilecekleri bir yer yoktu. Onlara yardım etmek isteyen Beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak, 2 yıl önce zemin katta atıl olan 75 metrekarelik alanı boks için antrenman alanına dönüştürdü. Nurselen ve Pınar'ın ardından 24 öğrenci boks sporuna başladı.

Nurselen Yalgettekin bu yıl okuldan mezun olduğunu ve Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü kazandığını ancak şampiyonalara hazırlanmak için kaydını dondurduğunu anlattı. Pınar Benek okulda geçen yıl yapılan çalışmaların karşılığını bu yıl Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü olarak aldığını dile getirdi.

BAŞARILARIYLA GURUR YAŞATTILAR

Ringde çift antrenmanla çalışan öğrencilerden Nurselen, Karadağ'da Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı. 11. sınıf öğrencisi Pınar Benek de bu yıl Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Türkiye birinciliği, daha sonra İtalya'da yapılan Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda İtalyan rakibini yenerek, üçüncülük elde etti.

Etiketler : şırnak boks antrenman
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