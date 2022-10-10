Bağcılar'da vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti

Saat 12.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Devekaldırımı Caddesi'ndeki inşaatta kaza meydana geldi.

Temele demir indirmek için vincin kabinine giren operatör Muhammed Talha Yaşar, hazırlanan demirleri yaklaşık 10 metre aşağı indirmeye başladı.

Vinç, koluna bağlanan demirlerin ağırlığı sebebiyle inşaat alanına doğru yan yattı. Operatör Muhammed Talha Yaşar, kapısı açılan kabinden inşaatın temeline düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşar'a ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede operatörün hayatını kaybettiğini belirledi.

Devrilen vinç getirilen başka iki vinç ile kaldırıldı. Yaşar'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin oluşturduğu sistemle sedyeye bağlanıp inşaatın temelinden yukarıya çıkarıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.