Bağcılar'da keşkek festivaline yoğun ilgi

İstanbul Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Keşkek Festivali, başta Samsunlular olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte davetliler hem keşkek yedi hem de yöresel müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.