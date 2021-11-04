Azime Nine'nin fındık tesisi

Giresun'da 69 yaşındaki girişimci Azime Dizdar, ailesinin ve köyünün kadın muhtarının desteğiyle fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kurdu. Üç çocuk annesi Azime Dizdar, yaklaşık 250 bin liraya kurduğu tesiste ürettiği mamulleri "Azime Anne" markası adı altında Türkiye'nin çeşitli illerine pazarlamaya başladı.

