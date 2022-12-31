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31 Aralık 2022 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 14:15:00

Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aydın'da bir iş yerinde tüp patladı: 7 ölü, 5 yaralı

İş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B, iş yeri çalışanları Ş.G, Z.A ve N.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi. Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Etiketler : aydın nazilli patlama restoran
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