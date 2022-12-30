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30 Aralık 2022 Cuma 16:41:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 16:41:00

Aydın'da bir iş yerinde tüp patladı: 7 ölü, 5 yaralı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi.

Vali Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Etiketler : aydın restoran patlama ölü yaralı
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