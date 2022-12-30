Aydın'da bir iş yerinde tüp patladı: 7 ölü, 5 yaralı

Aydın'da bir iş yerinde tüp patladı: 7 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi.

Vali Hüseyin Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.