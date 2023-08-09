Ayasofya'ya Seymen geliyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ünlü kedisi Gli'nin vefatının ardından, Ankara Kedisi Kılıç da kaybolmuştu. Ankara Pursaklar Belediyesi, Kılıç'ın torunu Seymen'i Ayasofya'ya göndermek için hazırlıklara başladı.

İLK KEDİ YAŞI GEREĞİ VEFAT ETMİŞTİ

Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşan "Gli" isimli kediye arkadaş olması için 2020 yılında Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından camiiye "Kılıç" isminde bir Ankara kedisi gönderildi. Gli bir süre sonra yaşı gereği vefat etti. Kılıç da geçen yıl kayboldu, akıbeti öğrenilemedi. Ankara Kedisi Koruma ve Yaşatma Merkezi Veteriner Teknikeri Ayşegül Korkmaz, "(Ayasofya-i Kebir Camii'ne önceden hediye edilen kedi) Kılıç'ın torunu Seymen'i Ayasofya'ya göndermeyi planlıyoruz" dedi.

SARAYLARDAN SONRA ŞİMDİ BURADA

"Uzun tüylü kedilerin atası" kabul edilen Ankara kedisi, saraylardan sonra şimdi de Ayasofya'ya ikinci kere "patilerini" basacak. Hazırlıkları yapan Veteriner Teknikeri Korkmaz, "Herhangi bir çalınma veya ortadan kaybolma vakasına karşı Seymen'in üzerine dijital kimliklendirme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine işlenen mikroçip takıldı. Böylelikle bulunduğu yerde bize ait ve bizim tesisimizden çıkma olduğu anlaşılacak" şeklinde konuştu.