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19 Şubat 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 16:30:00

Ayakkabı boyacısının kanatlı dostları

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Başkentte küçük yaşlardan bu yana ayakkabı boyacılığı yapan 86 yaşındaki Yusuf Pekmezci'nin her gün elleriyle beslediği güvercinler, en sadık dostları oldu.

Başkentte küçük yaşlardan bu yana ayakkabı boyacılığı yapan 86 yaşındaki Yusuf Pekmezci'nin her gün elleriyle beslediği güvercinler, en sadık dostları oldu. Pekmezci, sabahları işe gelirken kuşlar için simit veya ekmek alıyor. Pekmezci'nin çoğunu elleriyle beslediği güvercinler de boya sandığının etrafını sarıyor.

Etiketler : ankara yusuf pekmezci güvercin
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