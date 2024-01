Atlara ‘beş yıldızlı' otel hizmeti

Kayseri'de bu yıl faaliyete geçen tesiste, atlara konforlu bir konaklama imkanı sağlanıyor, hayvan sahiplerinin de gözü arkada kalmıyor. 36 odadan oluşan pansiyonda atların günlük bakımından sağlık kontrolüne, beslenmelerinden tımarına her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Kameralarla 7/24 güvenliği sağlanan merkeze hayvanlarını emanet eden at sahipleri, istedikleri zaman ziyarette bulunabiliyor, ayda iki kere de at binebiliyor.