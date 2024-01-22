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22 Ocak 2024 Pazartesi 06:56:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 06:56:00

Atlara ‘beş yıldızlı' otel hizmeti

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Kayseri'de bir tesiste, atlara konforlu bir konaklama imkanı sağlanıyor.

Kayseri'de bu yıl faaliyete geçen tesiste, atlara konforlu bir konaklama imkanı sağlanıyor, hayvan sahiplerinin de gözü arkada kalmıyor. 36 odadan oluşan pansiyonda atların günlük bakımından sağlık kontrolüne, beslenmelerinden tımarına her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Kameralarla 7/24 güvenliği sağlanan merkeze hayvanlarını emanet eden at sahipleri, istedikleri zaman ziyarette bulunabiliyor, ayda iki kere de at binebiliyor.

Etiketler : kayseri at pansiyon
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