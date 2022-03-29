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29 Mart 2022 Salı 15:09:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 15:09:00

Ata tohumu takası

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Nevşehir'de bir araya gelen hobi bitki üreticileri geçtiğimiz yıl ürettikleri ürünlerden elde ettikleri Ata Tohumlarını birbirleriyle paylaştı.

Nevşehir'de bir araya gelen hobi bitki üreticileri geçtiğimiz yıl ürettikleri ürünlerden elde ettikleri Ata Tohumlarını birbirleriyle paylaştı.

Sosyal medyada iletişim kuran bahçe sahipleri Nevşehir Avanos'ta bir araya geldi. Geçen yaz ata tohumlarından elde ettikleri meyve ve sebzelerden çıkan tohumların yaygınlaşması ve çoğalması için bir araya gelen gönüllüler, tohum takası yaptı.

Özellikle yaşadıkları bölgede ata tohumlarından yetişen meyve ve sebzelerden elde ettikleri tohumların gelecek nesillere de aktarılmasını amaçlayan gönüllüler, yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin üretimi konusunda da bilgi alışverişinde bulundu.


Etiketler : Nevşehir hobi bitki üreticileri Ata Tohumları
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