Ata tohumu takası

Nevşehir'de bir araya gelen hobi bitki üreticileri geçtiğimiz yıl ürettikleri ürünlerden elde ettikleri Ata Tohumlarını birbirleriyle paylaştı.



Sosyal medyada iletişim kuran bahçe sahipleri Nevşehir Avanos'ta bir araya geldi. Geçen yaz ata tohumlarından elde ettikleri meyve ve sebzelerden çıkan tohumların yaygınlaşması ve çoğalması için bir araya gelen gönüllüler, tohum takası yaptı.

Özellikle yaşadıkları bölgede ata tohumlarından yetişen meyve ve sebzelerden elde ettikleri tohumların gelecek nesillere de aktarılmasını amaçlayan gönüllüler, yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin üretimi konusunda da bilgi alışverişinde bulundu.



