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12 Haziran 2022 Pazar 20:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 20:30:00

Askıda gelinlik

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Bursa'da bir esnaf elinde kalan her biri binlerce lira değerinde gelinlikleri dağıtacak. Gelinlikleri işyerinin önünde ihtiyaç sahipleri için askıya çıkaran Selçuk Gündüz, yardım etmek için evlenecek çiftleri arıyor.

YAPTIĞI İŞİN PARASINI ALAMADI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşımacılık işi yapan Selçuk Gündüz, yaptığı iş sonrası parasını alamayınca karşılığında gelinlik aldı. Gündüz, yaptığı işe karşılık aldığı gelinlikleri satmak yerine ihtiyacı olan çiftlere dağıtmayı arzu etti ve harekete geçti. Artan düğün maliyetleri sebebiyle ihtiyacı olan çiftlere bir nebze de olsa yardımda bulunmak isteyen hayırsever elinde bulunan gelinlikleri iş yerinin önüne asarak askıda gelinlik uygulaması başlattı.

HER BİRİNİN DEĞERİ 8 BİN LİRA

İhtiyacı olan çiftlere bu gelinlikleri ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Düğün hazırlığı yapanlara seslenen Selçuk Gündüz, "Elimde 22 tane hiç kullanılmamış gelinlik var. Her birinin değeri 8 bin lira ve üzeri. Hepsini işyerinin önüne astım, ihtiyacı olanlar gelip alabilir, bu zor ekonomik şartlarda çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyorum" dedi. Selçuk Gündüz 3 sene önce de alacak karşılığı aldığı 20 gelinliği işyerinin önünde sergileyip ihtiyaç sahiplerine hediye etmişti.

Etiketler : gelinlik çift yaşam
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