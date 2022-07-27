27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:30:00
Aşırı sıcağa "gece hasadı" çözümü
Iğdır'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle bazı çiftçiler arpa ve buğday ekili arazilerinde gece hasat yaptı
Iğdır'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle bazı çiftçiler arpa ve buğday ekili arazilerinde gece hasat yaptı. Mesai günün ilk ışıklarına kadar sürdü.
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