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20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:10:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:10:00

Artvin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: AA

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Artvin'in Borçka ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hopa-Borçka kara yolunun 22. kilometresinde yabancı uyruklu T.S'nin kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen Karayollarına ait kamyon ile çarpıştı.

Kazada sürücü T.S. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : artvin otomobil kamyon
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