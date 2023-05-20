Artvin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Artvin'in Borçka ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hopa-Borçka kara yolunun 22. kilometresinde yabancı uyruklu T.S'nin kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen Karayollarına ait kamyon ile çarpıştı.
Kazada sürücü T.S. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Bursa'da tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
- Artvin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
- Hatay'da 65 bin 255 depremzede konteynerlere yerleşti
- Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş
- Afyonkarahisar'da gölette boğulan liseli öğrenciler anıldı
- Araştırma: Performansa dayalı maaş, çalışanların sağlığını olumsuz etkiliyor