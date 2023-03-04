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04 Mart 2023 Cumartesi 23:16:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 23:16:00

Depremlerde hayat kurtardı, Artvin'deki çığda hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Artvin'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden dağcı Mustafa Tekin'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ve birçok kişiyi enkazdan kurtardığı ortaya çıktı.

Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yaparken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü, Dağ Rehberi ve Erzurum'daki Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen afetten sonra dağcılarla seferber oldu.

Malatya'da ekiplerle arama kurtarma çalışmasına katılan Tekin, çok sayıda kişinin enkazdan kurtarılmasında görev aldı.

Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarının ardından döndüğü memleketi Erzurum'da bu kez depremzedelere yardım malzemesi ulaştırılması için seferber olan Tekin, afetzedelere çadır ve gıda malzemesi götürdü.

SPOR CAMİASINI DERİNDEN ÜZDÜ

Depremzedelere çay ve yemek dağıtan Tekin'in deprem bölgesinde yaptığı fedakarlık, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına da yansıdı.

Erzurum'da 26 Şubat'ta depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için buz tırmanışı etkinliği de düzenleyen Tekin'in vefatı, spor camiasında ve kentte derin üzüntü yarattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Artvin'de dağ kayağı faaliyeti esnasında çığ altında kalması sonucu dağcılık sporcusu Mustafa Tekin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Deprem bölgesine ilk koşan kardeşim birçok vatandaşımıza yardım eli uzatmıştı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına baş sağlığı dilerim" sözlerine yer verdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : Deprem Artvin çığ

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