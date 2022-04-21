Arsasını 'sağlığa' bağışladı

Düzce Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan Hamide Uysal, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışlama kararı aldı. Muhtar aracılığıyla Düzce Valiliği'ne ulaşan Uysal, arsasını şartlı bağışladı.



Yaşlı kadını evinde ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, teşekkürlerini sundu. Rahatsızlıklarından dolayı hastaneye gitmekte zorlandığını söyleyen Uysal, aile sağlığı merkezi yapılacağı için mutlu olduğunu söyledi.