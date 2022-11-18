VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ali Erbaş: Zekat konusunda hassas olunması gerekiyor
Altun: Ankara'daki buluşma Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymuştur
"Doğalgaz projesi Türkiye Yüzyılının en önemli projelerinden biri olacak"
İklim aktivistleri Milano'da sergilenen arabaya un döktü
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
İngiltere'de öğrencilerin sınıflarda montlarını giymeleri gerekebileceği uyarısı yapıldı
Demir: Stratejik ürünlerde biz yabancıya bağımlı olamayız
Gübre yüklü ilk Rus gemisi Afrika'ya hareket edecek
Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Berlin hayvanat bahçesi kuş gribi vakasından dolayı kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Filistin halkına başsağlığı
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Kırklareli'nde 243 düzensiz göçmen yakalandı
Almanya'da eski bir asker, Rusya için "casusluk yapmaktan" hapis cezasına çarptırıldı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı
Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek
"Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometreye çıkardık"
18 Kasım 2022 Cuma 18:47:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 18:47:00

Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : toki kura çekiliş murat kurum
Nostaljik paylaşım

Nostaljik paylaşım
Sahte düğün güldürecek

Sahte düğün güldürecek
40 günlük evlilikte kriz!

40 günlük evlilikte kriz!
Mutsuzken karşıma çıktı

Mutsuzken karşıma çıktı
Cem-Seda aşkı belgelendi

Cem-Seda aşkı belgelendi
‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'

‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
Kardeşini ikizi sandılar

Kardeşini ikizi sandılar
Siyah Kuğu Wilma

Siyah Kuğu Wilma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX