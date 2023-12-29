VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler hattı seferleri yapılamıyor
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
İtalya, İsrail'in önerdiği yasa dışı yerleşimci büyükelçi adayını onaylamadı
Arnavutköy'de silahla vurulan çocuk hayatını kaybetti
İsrail ordusu, 3 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldürülmesinden sorumlu olduğunu kabul etti
Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi
29 Aralık 2023 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 07:23:00

Arnavutköy'de silahla vurulan çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları Efe Özçelik'i tabancayla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun babasına ait tabancayla vurulduğu, babanın emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler : arnavutköy silah çocuk
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX