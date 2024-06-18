İnsanlar haber takip etmiyor

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü, 2024 Dijital Haber Raporu'nu yayımladı. Rapora göre dünyada her 10 kişiden yaklaşık 4'ü (%39) haberlerden uzak durduğunu söylüyor.



3 NEDENDEN DOLAYI HABER TAKİP EDİLMİYOR



Bu oran 2017'de %29'du. Haber takibinden uzaklaşılmasının en önemli nedeni ise yayımlanan haberlerin depresif, acımasız ve sıkıcı bulunması.

İNTERNET VEYA SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİLİYOR

Son 10 yılda TV ve yazılı basın gibi geleneksel haber kaynaklarının izleyici kitlesinin keskin şekilde düştüğü, gençlerin haberleri internet veya sosyal medya aracılığıyla almayı tercih ettiği belirtildi. TikTok, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ilk kez X'i geride bıraktı.

Rapor için YouGov araştırma şirketi 47 ülkede 94 bin 943 yetişkinle görüştü.