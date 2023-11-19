Ara tatili fırsat bilip okulu güzelleştirdiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okulların ara tatile girmesini fırsat bilen 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, öğrencilerinin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için çalışma başlattı. Kendi imkanlarıyla boya ve malzeme alan öğretmen ve idareciler, velilerin de desteğiyle okulun duvarlarını boyadı, sıra ve oturaklarını temizledi.