Antika halılara hayat veriyor

Bursalı İlknur Temel (53) ev hanımıyken eşine yardım için başladığı halı tamirciliğinde usta oldu. 32 yıldır halı tamirciliği yapan Temel, yurt içi ve yurt dışından gelen antika halıları el işçiliği ile tamir ederek sahiplerine teslim ediyor. Halı tamirinin el işçiliği ile yapılmasından dolayı uzun sürdüğünü söyleyen Temel, günde 18 saat çalıştığını belirterek, yoğunluk olduğu zamanlar bazen eve de iş götürdüğünü ifade etti. Ayrıca antika halı merakı olduğunu ve evinde 70 ila 80 halıdan oluşan halı koleksiyonu bulunduğunu söyleyen Temel, "Hepsini ayrı ayrı seviyorum, kullanıyorum. Bazen 10 tane üst üste serip basıyorum" dedi.



"TÜRKİYE'NİN İLK KADIN HALI TAMİRCİSİYİM"

Halı tamirciliğinin fiziksel olarak ağır bir iş olmamasına rağmen hep erkekler tarafından yapıldığını söyleyen İlknur Temel, "32 yıldır bu işi yapıyoruz. Evlendikten sonra öğrendim, Türkiye'nin ilk kadın halı tamircisiyim. Eşimin mesleği bu ben de ondan öğrendim. Evlendikten sonra beraber tamir yapmaya başladık şimdi bütün tamirler bana kaldı. Daha çok ben yapıyorum. Ağır bir iş değil ama hep erkekler yapmış. 32 yıldır aynı şekilde halının neye ihtiyacı varsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



DÜNYANIN HER YERİNDEN ANTİKA HALI GELİYOR

Ağırlıklı olarak antika ve değerli halıların tamirini yaptığını ifade eden Temel, "Daha çok saçak tamiri yapıyoruz. Bursa ve çevre illerden gelen halılar var. Yurt dışında dünyanın her yerinden tamir için antika halılar geliyor. Traşlama, eskitme halı, boyama, renk ve şekil değiştirmeler yapıyoruz. Biz çalışmayı çok seviyoruz. Allah sağlık verirse devam edeceğiz" dedi.



GÜNDE 18 SAAT ÇALIŞIYOR

Halı tamiri uzun sürdüğü için yoğunluk olduğu günler çalışmaya evde de devam ettiğini kaydeden Temel, "Günün 18 saati burada çalışıyoruz. İşlerin yetişmesi gerekiyorsa eve de iş getiriyoruz. Çünkü çok zaman alıyor. Küçük bir iğne ile hepsi tek tek elde yapılıyor. Bazı tamirler bir ay sürüyor" şeklinde konuştu.



"70 İLA 80 ARASI HALIM VAR, BAZEN 10 TANE ÜST ÜSTE SERİP BASIYORUM"

Kendi evlerinde halı koleksiyonu yaptıklarını vurgulayan Temel, "Biz antikaları çok seviyoruz. Halı koleksiyonum var, evimde 70 ila 80 arası halım var. Hepsini ayrı ayrı seviyorum, kullanıyorum. Bazen 10 tane üst üste serip basıyorum. Bir hafta sonra kaldırıp diğer halılarımı seriyorum. Yırtık ta olsa kullanıyorum. Hepsi benim sevdiğim beğendiğim halılar. Uşak halılarını çok seviyorum. Hereke halılarını çok beğeniyorum" diye konuştu.

