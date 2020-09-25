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25 Eylül 2020 Cuma 21:13:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 21:13:00

Antalya'da 250 polisle 'şok' uygulama

Kaynak: DHA

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Antalya'da 250 polisin katılımıyla 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde şok uygulama yapıldı. Uygulamada 11 araç sürücüsüne 42 bin 460 TL ceza kesildi. Yapılan aramalarda ise 1,4 gram eroin maddesi, 25 gram daralı kokain maddesi, 0.46 gram metamfetamin maddesi ile 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet ekipleri olmak üzere 250 personelin katılımıyla Zeytinköy'de şok uygulama yapıldı. Uygulamada 236 araç sorgulanırken, 11 araç sürücüsüne 42 bin 460 TL ceza kesildi. Eksik evrağı bulunan 4 otomobil de trafikten men edilirken, yapılan aramalarda ise 1,4 gram eroin maddesi, 25 gram daralı kokain maddesi, 0.46 gram metamfetamin maddesi ile 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uygulamalarda, 3 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçundan, 1 kişi hakkında da '6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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