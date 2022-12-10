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10 Aralık 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 16:00:00

Annelerle aynı çatı altında eğitim

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Eskişehir'de Köy Yaşam Merkezi'nde anaokulu eğitimi alan çocukların yanı sıra miniklerin velilerine de çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

Eskişehir'in Sultandere Mahallesi'ndeki Köy Yaşam Merkezi'nde anaokulu eğitimi alan çocukların yanı sıra miniklerin velilerine de çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. Eğitim sonunda verilen sertifika ile iş yeri açma yetkisi alabilecek olan yetişkinler, etkinliklerle günlerini verimli geçirerek sosyalleşmenin keyfini yaşıyor.

Etiketler : eskişehir köy yaşam merkezi eğitim
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