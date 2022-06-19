Annelere istihdam garantili kurs

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tekstil, kablo gruplama ve plastik enjeksiyon kurslarına katılan kadınlar, Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda istihdam edilecek. "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında, çocuklarını tek başına büyüten annelere istihdam garantili edildi.

