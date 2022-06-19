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19 Haziran 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 16:00:00

Annelere istihdam garantili kurs

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde tekstil, kablo gruplama ve plastik enjeksiyon kurslarına katılan kadınlar, Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda istihdam edilecek.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tekstil, kablo gruplama ve plastik enjeksiyon kurslarına katılan kadınlar, Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda istihdam edilecek. "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında, çocuklarını tek başına büyüten annelere istihdam garantili edildi.

Etiketler : Annelere istihdam garantili kurs Amasya Merzifon ilçesi
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