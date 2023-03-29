VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kavcıoğlu: Yaşanan felaketin ülkemizin ekonomik performansı üzerinde oluşturduğu etkinin telafi edil...
"Anayasal ya da kanuni engel yok"
Sinemaya 5.5 milyon lira destek
Dedesinin makinesiyle hayali gerçekleşti
Özge'den Esra'ya ‘Paçoz' yanıt
Depremzede çocuklar sokakları renklendirdi
29 Mart 2023 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 12:25:00

Anne-kız, yaşamak için “Diren”di

ABONE OL

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Kumru Çelik, 4 yıldır bir bebek sahibi olmak istiyordu.

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Kumru Çelik, 4 yıldır bir bebek sahibi olmak istiyordu. 4 yılın ardından tedavi olmadan hamile kalan Çelik büyük bir mutluluk yaşarken, genç kadının mutluluğu meme kanseri olduğunu öğrenmesiyle gölgelendi.

Kurul kararı ile gebeliğinin sonlanmasına karar verilmesine rağmen bebeğinden kopmak istemeyen Çelik, ikinci bir hekim görüşü aldı. Sonrasında hem tedavi olup hem de doğum yapan Çelik, kızının adını "Diren" koydu.

Etiketler : Anne-kız İzmir Kumru Çelik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX