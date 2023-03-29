Anne-kız, yaşamak için “Diren”di

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Kumru Çelik, 4 yıldır bir bebek sahibi olmak istiyordu. 4 yılın ardından tedavi olmadan hamile kalan Çelik büyük bir mutluluk yaşarken, genç kadının mutluluğu meme kanseri olduğunu öğrenmesiyle gölgelendi.



Kurul kararı ile gebeliğinin sonlanmasına karar verilmesine rağmen bebeğinden kopmak istemeyen Çelik, ikinci bir hekim görüşü aldı. Sonrasında hem tedavi olup hem de doğum yapan Çelik, kızının adını "Diren" koydu.