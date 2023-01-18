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18 Ocak 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 12:30:00

Anne hatırasıyla müzesi oldu

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Anne hatırası güğümle başlayan eskiye merakı 1600 parçalık koleksiyona dönüştü.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Çiftçi, annesinden kalma güğümle başladığı koleksiyonu müzeye çevirdi. 10 yıldır topladığı 1600 parçalık antika eşya ile gençleri geçmişle buluşturuyor.

Kümevler Yaylasındaki evini, "Eskiye dair ne varsa" sloganıyla yayla müzesine dönüştürdü. Çiftçi, "Eşyalar, çoğalınca yaylaya yeni ev yaptım. Eskici değilim ama eskiye dair ne varsa severim" dedi.

Etiketler : konya hatıra müze
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