Anne hatırasıyla müzesi oldu

Anne hatırasıyla müzesi oldu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Çiftçi, annesinden kalma güğümle başladığı koleksiyonu müzeye çevirdi. 10 yıldır topladığı 1600 parçalık antika eşya ile gençleri geçmişle buluşturuyor.

Kümevler Yaylasındaki evini, "Eskiye dair ne varsa" sloganıyla yayla müzesine dönüştürdü. Çiftçi, "Eşyalar, çoğalınca yaylaya yeni ev yaptım. Eskici değilim ama eskiye dair ne varsa severim" dedi.