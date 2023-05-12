VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
EBRD ve G7, Ukrayna Yatırım Platformu oluşturma kararı aldı
ABD'li Youtuber'ın uçak kazasını "görüntülenme sayısı" için kasıtlı yaptığı ortaya çıktı
Türkoğlu'ndaki deprem konutları yükselmeye başladı
Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu açık olacak
Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti
Kanada'da orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'ye ulaştı
12 Mayıs 2023 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:30:00

Anne anısına sergi

ABONE OL

Eskişehir'de seramik sanatçısı Tuba Marmara, 16 eserini "Sensedim" adını verdiği sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Eskişehir'de seramik sanatçısı Tuba Marmara, 4 yıl önce vefat eden annesinin günlük eşyaları ile fotoğraflarını işlediği 16 eserini "Sensedim" adını verdiği sergide sanatseverlerle buluşturdu. Terzilik yapan annesinin makas, makara ve tığ gibi malzemeleriyle dantel ile fotoğraf gibi eşyalarının kalıbını çıkarıp seramiğe aktaran Marmara'nın sergisi görenleri duygulandırdı.

Etiketler : eskişehir sergi sanat
3 yaşındaki Elif'le klip

3 yaşındaki Elif'le klip
Avrupa çıkarması

Avrupa çıkarması
Eski sevgililer aynı projede

Eski sevgililer aynı projede
‘Üvey Anne' oldu

‘Üvey Anne' oldu
Açılış buluşması

Açılış buluşması
Avrupa'ya çıkarma

Avrupa'ya çıkarma
Dijitalin starı

Dijitalin starı
8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar

8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar
Nişanlandılar

Nişanlandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX