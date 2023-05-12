Anne anısına sergi

Eskişehir'de seramik sanatçısı Tuba Marmara, 4 yıl önce vefat eden annesinin günlük eşyaları ile fotoğraflarını işlediği 16 eserini "Sensedim" adını verdiği sergide sanatseverlerle buluşturdu. Terzilik yapan annesinin makas, makara ve tığ gibi malzemeleriyle dantel ile fotoğraf gibi eşyalarının kalıbını çıkarıp seramiğe aktaran Marmara'nın sergisi görenleri duygulandırdı.

