Anlamlı ‘kan'panya

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01 Nisan 2022 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 15:48:00

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Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu öğretmenleri Hayat Bilgisi derslerinde sık sık öğrencilerine anlattıkları kan bağışının önemini bu kez bizzat uygulamalı olarak gösterdi.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu öğretmenleri Hayat Bilgisi derslerinde sık sık öğrencilerine anlattıkları kan bağışının önemini bu kez bizzat uygulamalı olarak gösterdi. Öğretmenler organize etti, öğrenciler ailelerini ikna etti ve okul bahçesinde hem öğretmenler hem veliler Kızılay'a kan ve kök hücre bağışladı.

Etiketler : Bursa Şehit Polis Bülent Aslan Kızılay
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