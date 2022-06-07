VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
İstanbul'da plastik geri dönüşüm atölyesinde yangın
Ankara'da sokak köpekleri öğrenciye saldırdı
TBMM Başkanı Şentop'tan AP'ye tepki
Domates ve salatalıkların çöpe dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Erzincan'da gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan davet etti! Maduro Türkiye'ye geliyor
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonu yaşayan tek ülke biz değiliz
2022 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye tepki
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de
Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
5. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı gerçekleşti
Tuz Gölü gaz depolama kapasitesi 15 milyar metreküpe çıkarılacak
Bakan Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüştü
'Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149 milyar lira fazla verdi'
İstanbul'a 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücüye hapis cezası
Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
1995'ten beri ilk: NASA Avustralya'dan roket fırlatacak
AB Komisyonu 2023 bütçe taslağını hazırladı
Başkan Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı
AB'de terör içeriklerinin 1 saat içinde internetten kaldırılması uygulaması başladı
"Adam gibi cevap verin!"
07 Haziran 2022 Salı 23:32:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 23:32:00

Ankara'da sokak köpekleri öğrenciye saldırdı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Ankara'da lise öğrencisi Efe Sarıkaya sabah okula giderken sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan Efe hastanede tedaviye alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Efe Sarıkaya, okulun bahçesine gireceği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Efe, öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Efe, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Efe'nin babası Feridun Sarıkaya, oğlunun okulun önünde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını belirterek, ''Bütün vücudunda diş izleri var. Doktorlarımız durumunun iyiye gittiğini söyledi. Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bu konularda biraz daha sağduyulu davranmalarını bekliyoruz. Köpekler çocuğumu sırt, bacakları, kalçaları ve sol bacağını ısırmış. Psikolojisi çok kötü durumda. Ben bir hayvan sever olarak çocuklarımızın güzelce yaşamasını ve sokaklarda korkmadan oyunlar oynamasını istiyorum. Ben hayvanları çok seviyorum. Benim çocuğum da hayvanları çok seviyor. Oğlumla birlikte sokakta hayvanlara yemekler verirdik ama çocuklarımız da bu duruma gelmesin. Bu duruma kimsenin çocuğu gelmesin'' dedi.

Etiketler : Ankara Çankaya ilçesi Efe Sarıkaya
Kilo almaya başladı

Kilo almaya başladı
Öğretmen oldu

Öğretmen oldu
Killa Hakan'dan kötü haber: Ölüm kalım savaşı veriyor

Killa Hakan'dan kötü haber: Ölüm kalım savaşı veriyor
Nikâhlarını Roma sokaklarında kutladı

Nikâhlarını Roma sokaklarında kutladı
Filmleri büyük zorlukla çekerdik

Filmleri büyük zorlukla çekerdik
Ekranın yeni ikilisi

Ekranın yeni ikilisi
Başlamadan rafa kalktı

Başlamadan rafa kalktı
Pop müzik geride kaldı

Pop müzik geride kaldı
Türk oyunculara sahip çıktı

Türk oyunculara sahip çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX