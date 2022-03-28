Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 29 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mart'ta yapılan operasyonlarda 23 bin 352 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 4 bin 891 kaçak cinsel içerikli ilaç, 1082 litre kaçak alkollü içki, 930 sahte bandrol, 500 paket kaçak sigara, 198 kilogram kaçak tütün, 142 tütün ambalajı, 230 sahte etiket, 3 kaçak cep telefonu, 1 elektrikli paket ısıtıcı ve 4 milyon makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.