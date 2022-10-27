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27 Ekim 2022 Perşembe 18:31:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 18:31:00

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak program ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın ve cumartesi günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesinin açıklanacağı yarın saat 16.00'da gerçekleştirilecek programa ilişkin alınan emniyet tedbirleri nedeniyle saat 07.00'den program sona erene kadar bazı yoların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nde Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü, alt geçit hariç Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile üst geçit hariç Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

29 EKİM KUTLAMALARI NEDENİYLE DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında da yarın ve cumartesi günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergahta resmigeçit düzenleneceği belirtildi.

Buna göre, yarın saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası Ulus'a gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

29 Ekim Cumartesi saat 06.00'dan itibaren ise Dikmen Caddesi'nin Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimiyle Akay Kavşağı arası ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü; Atatürk Bulvarı'nda Ulus Meydanı ile Kuğulu Kavşağı arası Kuğulupark gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Aynı gün İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi'nde Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası; Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası, Ziya Gökalp Caddesi'nde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası, Milli Müdafaa Caddesi'nde Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası; Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç halinde Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arası ve Dögol Caddesi'nde Beşevler Kavşağı ve Anadolu Meydanı arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Etiketler : Ankara Valiliği Ankara Spor Salonu Cumhuriyet Bayramı Trafik
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