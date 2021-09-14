Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.