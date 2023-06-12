VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus ordusu, gönüllü Çeçen birlikleri ile sözleşme imzaladı
ABD'den Hint-Pasifik planı: Askeri kapasiteyi artıracaklar
İYİ Parti'de istifalar kesilmiyor..."Para, emeğe tercih edildi"
NASA, bugüne kadar uzay görevlerinde ölenlerin sayısını açıkladı
FETÖ'nün kara para aklayan üyesi yakalandı
Başkan Erdoğan, KKTC'den dünyaya seslendi... "Müzakere için KKTC tanınmalı"
12 Haziran 2023 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 14:23:00

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışların bugün ve yarın devam etmesinin beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün kuvvetli ve etkili yağışların devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü yağışların il genelinde yarın da kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Etiketler : ankara valiliği sağanak uyarı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Çöpçatan ben değilim

Çöpçatan ben değilim
Karadeniz buluşması

Karadeniz buluşması
Setten nikâh masasına

Setten nikâh masasına
‘Eyvah' Zeynep

‘Eyvah' Zeynep
Sezen sahnelere dönsün

Sezen sahnelere dönsün
Final kutlaması

Final kutlaması
"Styling desteği alıyorum"

"Styling desteği alıyorum"
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX