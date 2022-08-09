Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.
Vatandaşların yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
10 Ağustos Çarşamba günü (yarın) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/Nx2ThxtxFG— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 9, 2022
- Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
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