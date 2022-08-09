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09 Ağustos 2022 Salı 20:54:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 21:22:00

Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Vatandaşların yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.


Etiketler : Ankara Valiliği sağanak uyarısı yağış
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