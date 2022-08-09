Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Vatandaşların yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

10 Ağustos Çarşamba günü (yarın) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/Nx2ThxtxFG — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 9, 2022



