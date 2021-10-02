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02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00

Anadolu'nun Pompeisi Myra'dan tarih fışkırdı

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Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde tiyatro bölümündeki kazılarda 2020 yılında yapılan açmalarda ortaya muhteşem bir heykelcik koleksiyonu çıkmıştı. Bu heykelcik koleksiyonu geçen yılın önemli arkeolojik keşiflerinden biri olmuştu.

Aynı noktada yürütülen kazıların bu yılki bölümünde yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde 5 heykelcik, kozmetik kapları ve 2 urguentarium bulundu. Bulunan eserler binici, rahibe, eros, erkek ve çocuğunu taşıyan kadın heykelciklerinden oluşuyor. Yeni buluntularla ilgili olarak Myra-Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, şöyle konuştu:

"2020 kazılarında elimize geçen müthiş 'Terra Cota' koleksiyonu, çok çeşitli figürlerden tanrı, yarı tanrı, çok çeşitli insan ve hayvanlardan oluşan bir koleksiyon ortaya çıkmıştı, tiyatro sondajlarında. Bunlar genellikle 4'üncü yüzyılın sonu ile milattan sonra 1'inci yüzyılın sonuna kadar uzanan bir 300-400 yıllık tarih dilimine ait eserlerdi. Bu sene aynı açmalara devam ettik. O koleksiyona ait yeni parçalar elimize geçti. Enteresan şekilde yine farklı. Bütün koleksiyonlar farklı farklı kalıplarda, farklı figürler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu sene yine elimize geçen parçalar, geçen yılki koleksiyonda bulunmayan parçalar oldu. Çocuğunu taşıyan değişik kadınlar, başka kadın figürünleri, erkek figürünleri, Terra Cota figürünleri, binici heykelcikleri ve tabii eros figürü de yoktu. Olmayanlar da tamamlanmaya devam ediyor. Açmalarımız devam ettikçe bu koleksiyonlar, daha değişik buluntularımız seramik ve diğer eserler de ortaya çıkıyor. Onlar da birbirlerini tamamlayarak, zaman içinde büyük bir bilgi grubuna ulaşmış olacağız. Daha önemlisi Myra'nın Roma Tiyatrosu'nun altında kalan Helenistik dönem ve öncesine ait kültür katmanları ile ilgili izlere ulaşmış oluyoruz."

Etiketler : myra antik kenti kazı heykel
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